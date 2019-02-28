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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.19 19:30

«Сбудется всё в моей жизни» - Маша Войтюк

С помощью обычного пластилина жительница Снежногорска Мария Войтюк создаёт доисторических рептилий и сказочных животных.

Создать образ животного, подобрать цвет для его шкуры или шерсти, вылепить фигурку и части тела – задача для Маши не из лёгких, так как с рождения девушка незрячая. Врождённые заболевания глаз лишили маленькую Машу радости видеть мир. Родители ребёнка отказывались верить в то, что восстановить зрение невозможно, искали новых врачей и способы лечения.

Опускать руки Ирина Войтюк категорически отказывалась, поэтому приняла решение учить Марию жить «в темноте». Завязывала глаза себе, чтобы понимать, что чувствует её дочь.

«Ненавижу я слово «инвалид». Сейчас стали чаще применять словосочетание «человек с ограниченными возможностями». Так вот, Маша - человек с небольшой ограниченной возможностью, потому что она может делать многие вещи лучше зрячих, здоровых. Она многое делает лучше», - говорит Ирина Войтюк, мама Марии.

По словам близких, самое лучшее в Маше – это её доброта и бесконечный оптимизм. А главный принцип – никогда не отчаиваться, искать себя и своё дело. Призвание Мария нашла в лечебном массаже. Ещё будучи маленькой девочкой, мечтала стать врачом. Отступать от задуманного не стала, теперь работает массажистом в центральной медсанчасти города.

«У нас много приходит пациентов  после травм, после инфарктов, после инсультов,  - рассказывает Мария Войтюк. - Приходят люди с остеохондрозом, кстати, очень много таких северян. Чаще всего боли отмечаются в поясничном отделе, шейной части. Боремся с этими болячками».

В 2016 году Мария выиграла региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» и представила Мурманскую область на соревнованиях в Москве, где вошла в десятку лучших массажистов.

Есть у Маши ещё одна страсть - чтение. Из литературных произведений разных авторов и жанров она черпает вдохновение для своего творчества. С самого детства Мария пишет рассказы и стихотворения.

«Мне будет трудно, я понимаю, // но на ногах буду крепко стоять. // Сбудется всё в моей жизни, я знаю. // Лишь надо усилия свои прилагать», - декламирует четырёхстишье Мария.

Со своими произведениями девушка выступает на литературных конкурсах. Одним из её кураторов при подготовке к публичным выступлениям долгое время была Наталья Дубовцева – сотрудник городской библиотеки. Совместно с Марией они редактировали стихотворения, продумывали образы, готовили творческие вечера. «В 2009 году Мария читала много своих стихов. Это было даже открытие для снежногорцев, потому что они знакомились поближе с её творчеством, с её увлечениями, - вспоминает Наталия Дубовцева, библиотекарь городской библиотеки «Центр-Книга», г. Снежногорск. - Мария привозила  и свои подделки из пластилина: динозавров, собачек… Кого там только не было. И все с удовольствием рассматривали их».

Елена Хараничева, библиотекарь отдела «Предоление» городской библиотеки «Центр-Книга», г. Снежногорск, отмечает: «Для меня  Маша –  это солнечный зайчик. Она всегда с улыбкой. На неё смотришь, я вот видите, я про неё рассказываю и улыбаюсь. Она живет очень полной жизнью, столько в ней энергии, столько в ней позитива».

Скульптор, массажист, поэт – отсутствие зрения девушка восполняет своими талантами. Но главным достижением Мария считает не победы в престижных конкурсах, а ежедневную помощь людям. Она с удовольствием проводит творческие вечера и мастер-классы, посещает классные часы в школах, где рассказывает здоровым девчонкам и мальчишкам о том, как важно принимать и понимать людей с ограниченными возможностями здоровья.

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