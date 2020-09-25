Сбылась давняя мечта колян – в их городе распахнул свои двери исторический музей

Экспонаты для музея истории Колы собирали всем городом. Старожилы приносили уникальные вещи, которые хранились в их домах даже не десятилетиями, а столетиями. Так и насобирали на экспозиции в двух залах. В первом разместились утварь и предметы прикладного искусства колян, датируемые XVI-XIX веками. Во втором – выставочном, большая интерактивная доска, где можно просматривать фильмы и документы, а ещё круглый стол для встреч по самой разной тематике.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «От себя лично, от губернатора области Андрея Владимировича поздравляем искренне. Желаем, чтобы музей процветал, чтобы количество фондов приумножалось, чтобы у граждан, у населения был интерес к музею, чтобы посещаемость была, любовь к музею и благодаря чуткому руководству музей процветал».

Кола – единственный город в Заполярье, где никогда не было своего здания музея, что не может не вызывать удивления, ведь это древнейший центр полуострова со своей уникальной историей.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Своё здание, своё помещение, я думаю, важно для любого учреждения, любой организации, а тем более для музея, музея, у которого в основе лежит история такого древнейшего города Колы, соответственно и Кольского полуострова».

Небольшой по площади музей вместил практически все основные вехи развития города, а это 455 лет истории. Экспонаты пока увидеть не получится, ведь выставка заработает в полную силу только в ноябре.