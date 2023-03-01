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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.23 19:30

Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!

У любителей рыбной ловли из Полярных Зорей образовался внеплановый День рыбака. Десятки людей с удочками вчера и сегодня выбирались на берега отводного канала Кольской АЭС в районе губы Молочной озера Имандра. Эти места сегодня буквально кишат форелью из-за ЧП на рыбоводческом предприятии.

- Полярные Зори у нас городок маленький. Все друг друга знают, все между собой общаются. Мужики сообщили, что буквально вчера на хозяйстве, которое находится на территории базы отдыха «Кольская АЭС» ушёл целый садок форели. Канал кишит форелью. Люди таскают вёдрами, мешками. Рыбнадзор отгоняет, но это всё равно не помогает. Людям хочется рыбы красной.

Как нам сообщили очевидцы, рыбоводческое хозяйство, из садка которого ушла вся рыба, называется «БЛК-Фиш». Вероятно, причина ЧП кроется в штормовом ветре. Как полагает наш собеседник, из-за непогоды садок порвался, форель оказалась в озере. О происшествии моментально узнали местные рыбаки. Они устроили на красную рыбу настоящую охоту. Следом за рыболовами прибыли и специалисты Рыбнадзора. Они стали охотиться за теми, кто рыбачил без лицензии.

Тем не менее, судя по видео очевидцев, многим встретить своё рыбацкое счастье удалось. На одной из записей видно, как спрятавшийся за кустами мужчина буквально одну за другой вытаскивает рыбин из воды и складывает в ведро.

Есть у этой истории и другая сторона. Из-за ЧП могла пострадать экосистема озера. Как нам сообщили специалисты, в садке могло находиться от 10 до 15 тонн рыбы. Вся она оказалась в открытом водоёме. А учитывая, что форель - рыба хищная, такое количество хвостов, в одночасье вырвавшееся на свободу, как мы полагаем, может нанести серьёзный урон экологии.

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