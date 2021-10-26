«Счастливому хвосту» - приюту ЗАТО Александровск исполняется 2 года

Именно столько времени жительница Полярного подбирает, лечит и выкармливает брошенных на улицах городов щенков и собак.

Гоша и Миша – двое из четырёх щенков, выпущенных, в якобы, естественную среду обитания. Специальная компания провела их предварительный отлов, собак стерилизовали, чипировали и признали неагрессивными. Однако у тогда ещё молодых псов началось загноение незаживших ран, что грозило заражением крови и мучительной смертью. Пришлось срочно спасать животных.

Ольга Пухненкова, руководитель приюта для собак «Счастливый хвост» ЗАТО Александровск: «Заново лечили послеоперационные швы. И вот такие «кабанчики» у нас выросли».

Миша с Гошей стали одними из первых завсегдатаев приюта «Счастливый хвост».

Всех животных, конечно, ежедневно необходимо выгуливать, кормить, и, главное, любить. Ольга Пухненкова – руководитель приюта. Но как бы ни старалась женщина, но каждому псу уделить внимание, полноценной хозяйкой стать сложно. Да, и содержание собак оставляет желать лучшего. Администрация ЗАТО Александровск площадь и помещения для приюта выделила, но средств на полноценное оснащение у организации нет, собирают с миру по нитке.

Ольга Пухненкова, руководитель приюта для собак «Счастливый хвост» ЗАТО Александровск: «Мы получили здание, удалось огородить территорию с помощью жителей, которые нам помогли собрать и оплатить денежными средствами установку забора».

Здесь как раз тот случай, когда каждая копеечка может помочь животным не просто существовать, а жить в комфортных условиях. Сборы проходят через социальные сети, поддерживают и зооволонтёры».

Одной из последних продуктивных и, главное, полезных акций стал добровольный сбор корма. По всем образовательным учреждениям большого ЗАТО волонтёры бросили клич, на который с удовольствием откликнулись родители, школьники и ребята помладше – воспитанники детских садов вместе со своими воспитателями.

Диана Панухник, участник акции «Счастливый хвост», г. Полярный: «Мы пошли в магазин и вспомнили, что мы волонтёры-экологи, решили купить корм для собак. Мы его купили и в садик принесли».

Диана, как и Денис уже задумываются о том, что когда станут старше, то обязательно возьмут собак из приюта к себе в тёплый дом и окружат своего питомца заботой.

Денис Началов, участник акции «Счастливый хвост», г. Полярный: «Нужно их кормить, делать так, чтобы все звери были с домом. Делать так, чтобы ни одного животного не было в приюте, на улице».

Елена Поддубная, воспитатель детского сада №1, г. Полярный: «Продавцы узнали о том, что в детском саду проходит акция «Счастливый хвост», и даже делали скидку родителям. Спасибо большое всем, кто оказался действительно с добрым сердцем».

Задача, помимо основной - сбора корма, поставлена ещё и воспитательного характера: с детства развить в ребёнке уважение к братьям нашим меньшим.

Возможно, вскоре у некоторых собак из приюта появится дом и заботливый друг. Ольга с волонтёрами стараются отслеживать дальнейшую судьбу своих подопечных. Первое время обязательно интересуются состоянием животных и дают посильные советы в содержании. Бывало, что псы всё же возвращались в приют, если не сложились взаимоотношения с хозяином.