Счёт 7:3. «Ребята молодцы! Хорошо отыграли», - Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»

В рамках чемпионата России по хоккею с мячом команда из Мурманска в Новосибирске встречалась с местным «Сибсельмашем».

Северяне начали матч решительно, со стартовым свистком арбитра устремившись в атаку. И уже на 19 секунде открыли счёт. Отыграться сибирякам удалось лишь на 19-й минуте. Первый период завершился с результатом 4:2.

После перерыва мурманчане держали игру в центре поля, не подпуская хоккеистов «Сибсельмаша» близко к своим воротам. Незадолго до финального свистка мяч, посланный Сергеем Лихачевым, на хоккейном «пятачке» укротил Константин Зубарев, установив окончательный счёт -7:3 в пользу «Мурмана».

Эта вторая подряд победа нашей команды. Впереди у спортсменов ещё три выездных матча, ближайший - 4 февраля.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Ребята молодцы! Хорошо отыграли».