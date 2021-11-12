Считаные дни остаются до завершения Всероссийской переписи населения

В этом году её можно было пройти в трёх разных и удобных для каждого россиянина форматах.

Перепись населения организуют для того, чтобы планировать развитие инфраструктуры в городах и районах. Понимать, где должны появиться новые больницы, магазины, детские сады, школы и жилые дома. Традиционно она проводится раз в 10 лет, но из-за пандемии её перенесли на 2021 год.

Процедура переписи занимает буквально 10 минут. Для удобства и безопасности граждан в этот раз она проходит в трёх форматах. Можно дождаться переписчика дома, и он заполнит с ваших слов анкету, или отправиться на переписной пункт. А можно было впервые пройти перепись на сайте «Госуслуги». Продлится перепись по 14 ноября.

Её предварительные результаты станут известны в 2022 году.

Лада Васильева, ведущий специалист-эксперт отдела статистики Мурманскстата: «На портале госуслуг уже переписались более 24 млн населения РФ, в том числе более 25% в Мурманской области. Все наши сотрудники приняли участие в переписи населения на портале «Госуслуги».