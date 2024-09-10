Выборы завершены. Голоса посчитаны. Пришло время огласить результаты. В областном избиркоме провели итоговое заседание.

В областной избирательной комиссии состоялось итоговое заседание, в ходе которого был подписан протокол и сводная таблица.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Подготовлен проект постановления, в соответствии с которым говорится: признать первым пунктом выборы губернатора Мурманской области, назначенные на 8 сентября 2024 года, состоявшимися и действительными. Второе: считать избранным на должность губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получившего 167 тысяч 647 голосов избирателей. Это составляет 73,99 процента».

Кроме того, комиссия назвала результаты выборов по Оленегорскому одномандатному избирательному округу №15. Там депутатом областной Думы избрана Лариса Орлова.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Этап самый серьёзный и большой, когда идёт двухдневное голосование, подсчёт голосов, формирование протоколов в систему Госвыборы. И он завершён. Сегодня был финализированный момент, связанный с заседанием избирательной комиссии».

Все документы будут опубликованы через сутки. После этого через 15 дней глава региона вновь вступит в должность.