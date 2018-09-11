Сдача новейшего атомного ледокола «Арктика» снова откладывается

Бесперебойную работу Северного морского пути будут обеспечивать действующие ледоколы «Атомфлота». Помогать им будет дизельный ледокольный флот.

Завершение строительства атомного ледокола «Арктика», запланированное на май будущего года, продлится на 7 месяцев дольше. Причина - задержка в изготовлении паротурбинной установки. Техническая готовность ледокола - 70%. Ходовые испытания и сдача «Арктики» прогнозируют на декабрь 2019 года, а ледовые - на апрель 2020.

Ранее указом президента сдачу ледокола уже переносили на два года. Для бесперебойной навигации по Северному морскому пути рассматривается возможность увеличения срока службы реакторов действующих ледоколов «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Если эксперты подтвердят такую возможность, то до 2025 года на работе «Атомфлота» задержки в строительстве «Арктики» никак не скажутся.