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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.24 19:30

«Сдаём вместе»: к проверке знаний присоединились родители ЗАТО Александровск

В каждом из трёх городов муниципалитета организовали пункт сдачи экзамена, где мамы и папы прошли тестирование по истории.

Сын Екатерины Ларионовой оканчивает школу только в следующем году, но Екатерина решила начать подготовку к экзаменам уже сейчас, причём с себя. С лёгким мандражом в голосе, родительница отмечает, что у неё ещё живы воспоминания о первых серьёзных школьных испытаниях.

Екатерина Ларионова, родитель, г. Снежногорск: «У нас первый год ЕГЭ было, поэтому интересно посмотреть, что поменялось, как организовалась, какова структура».

Порядка 40 родителей пришли на пункты сдачи пробного экзамена в ЗАТО Александровск: в каждом из трёх городов организовано тестирование по истории, при этом соблюдаются все условия сдачи ЕГЭ, что и у выпускников. На входе проверяют документы, при себе нельзя иметь мобильные устройства и другие электронные гаджеты. Печатают материалы с заданиями в строго определенное время и в присутствии участников.

Елена Ионкина, член государственной экзаменационной комиссии в ЗАТО Александровск: «Это удивительная возможность, которая позволяет родителям ознакомиться с порядком проведения экзамена, почувствовать атмосферу, которая царит в пунктах, увидеть всё своими глазами».

Валерия Стёпина ЕГЭ сдавала 14 лет назад. С тех пор процедура несколько изменилась, рассказала мама школьника. Однако, кое-что осталось константой.

Валерия Стёпина, родитель, г. Снежногорск: «Я считаю, что выпускникам нужно действительно готовиться, чтобы выполнить задания. Скажу, что нужно «учиться, учиться и ещё раз учиться». Организация не должна пугать и влиять на эмоциональную составляющую, здесь должна быть уверенность в своих знаниях».

На тестирование у родителей всего 30 минут, в соседней аудитории пробный ЕГЭ, но уже по русскому языку, пишут выпускники. Им на решение заданий и заполнение бланков отведено 4 часа. После этого можно будет обменяться впечатлениями со взрослыми.

 

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