«Сдаём вместе»: родители мурманских одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по истории

Вооружившись паспортом и чёрной гелиевой ручкой, родители мурманских школьников отправляются в школу не на очередное классное собрание, а сдавать ЕГЭ по истории.

Во всероссийской акции «Сдаём вместе» приняла участие и министр образования области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования науки Мурманской области: «Каждому родителю не только важно вспомнить исторические факты мировой истории, но и нашей страны, и вместе с тем снять психологическое напряжение. Ни для кого не секрет, что мало знаний для ребёнка, важен ещё психологический настрой. И участие в акции родителей, родственников, других лиц позволяет вселять чувство уверенности ребятам».

Помимо министра образования региона в первой гимназии экзамен сдавали ещё 16 родителей, которые хотят понять, через что проходят их дети, во время ЕГЭ.

Анжела Верещагина, участница проекта «Сдаём вместе»: «Когда мы росли и сдавали экзамены, ЕГЭ ещё не было. Мне просто интересно узнать эту процедуру изнутри, может быть, понять как-то, что чувствуют дети, как проходит процесс, чтобы помочь детям и настроить их на позитивное отношение к этому процессу».

А в соседней аудитории старшеклассники сдавали пробный экзамен по русскому языку. Важен он даже для тех, кто своё будущее видит в точных науках. Один из таких молодых людей - Степан Олешкевич. Парень хочет поступать в вуз на физика-ядерщика.

Степан Олешкевич, ученик 11 класса МПЛ: «Меня давно интересовала физика, и я решил связать свою жизнь с ней».

Итоги пробного экзамена станут известны 19 марта, у одиннадцатиклассников осталось не так много времени на подготовку.

В этом году ЕГЭ в Мурманске напишут более 3000 школьников.