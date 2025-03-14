Сдать ЕГЭ на сто баллов помогает Всероссийская проверка знаний

Борьба за каждый балл: ведь их сумма может определить будущее выпускника. Оттого подход у школьников к выбору предметов, по которым в конце учебного года они пройдут тестирование, весьма щепетилен. Лиза Барышникова настроена поступить на бюджет, но некоторая неопределённость есть и у неё.

Елизавета Барышникова, выпускница, г. Снежногорск: «Вуз выбрала, специальность выбрала, но кем я себя вижу в будущем, ещё нет».

Кажется, что репетиционный экзамен по математике без труда дался ребятам, впрочем, дисциплина обязательная, а значит, уровень школьной программы должен быть, как минимум, усвоен каждым. Секретов успеха немного, уверена старшеклассница Марьяна Анохина, а главный - надежда на самого себя.

Марьяна Анохина, школа 1 имени Погодина, г. Полярный: «Надо слушать учителя на уроках, писать честно работы, чтобы понимать свои слепые зоны. Нарабатывать всё то, что не знаешь. И тогда напишешь экзамен на отлично».

Ежегодно опыт сдачи ЕГЭ могут с детьми разделить и родители. В ЗАТО Александровск прошли проверку знаний школьной программы около 30 мам и пап.

Елизавета Зламан, директор информационно-методического Центра ЗАТО Александровск: «Всё проходит в спокойной обстановке. Для детей созданы все условия: у них есть возможность при необходимости обратиться в медкабинет, есть возможность обратиться к организаторам вне аудитории».

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Проходило всё понятно, подробно дали инструкцию, задания не показались сложными, но, конечно, надо учиться».

Впрочем, многие родители вспоминают о том, как они в школьные годы сами пробовали обмануть систему.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Мы писали на листочках шпаргалки, складывали в гармошку и прятали под манжеты формы».

Денис Лобанов, родитель, г. Снежногорск: «Монетку под пятку клал на удачу».

Современные школьники сфокусированы на других механизмах.

Арсений Тимофеев, выпускник, МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Наверное, справиться с волнением перед экзаменом - хоть и пробным - самое сложное было. В основном подготовка проходила в школе, помогали учителя. Но в то же время нужно и самому готовиться».

Системный подход к процессу подготовки и обучению, а главное, прозрачность и открытость тестирования убедили родителей в том, что сложностей при сдаче всероссийского экзамена нет.

София Гаджиусманова, родитель, г. Полярный: «Тогда было очень волнительно. Мы не знали, что нас ждёт. А сейчас наших детей готовят досконально - с пятого класса».

Любовь Ямщикова, родитель, г. Полярный: «Я думаю, что дети сдадут. Я, например, сразу вспомнила теорему Пифагора, хорошо дали справочные материалы».

Материалы для родителей, конечно, упрощенные: заданий меньше, а время на решение и оформление всего 30 минут. Но даже такой формат позволяет им перестать тревожиться и помочь своим детям подойти к процессу сдачи ЕГЭ более спокойно.