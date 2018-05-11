Сделаем берега озёр чище

Жителей города приглашают на субботник. 12 мая все желающие смогут помочь очистить берега озёр в своих округах. Субботник пройдёт в рамках ежегодной общегородской акции «Чистые берега», поэтому всем участникам экологической акции выдадут все необходимое для работы перчатки и пакеты для мусора.

После весеннего потепления возле водоёмов показывается скопившийся мусор: бутылки, бумаги и окурки. А так как территория возле озер является излюбленным местом отдыха горожан, то их следует привести в порядок к летнему периоду.