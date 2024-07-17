«Сделал и забыл»: сотрудники управляющей компании «Севжилсервис» наращивают объёмы ремонтных работ

Летний сезон – пора отпусков, поездок на шашлыки и дачу, но не у сотрудников управляющих компаний.

Такие звуки намекают нам на то, что где-то рядом ремонтируют крышу. В Кольском Заполярье погода летом бывает непредсказуемой. Сегодня может быть солнечно, а через час польёт дождь, поэтому управляющие компании стараются использовать благоприятное по метеоусловиям время с максимальной пользой.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Сейчас мы находимся по адресу: улица Свердлова, 40 корпус 2, где наши работники заканчивают ремонт кровельного покрытия. Как вы видите, мы практически закатали всю кровлю».

Обновление кровли - один из самых опасных и главных видов работ в доме. Ведь нет смысла ремонтировать подъезд, если во время дождей протекает крыша. Кроме того, вода может стекать ещё и в квартиры к жильцам, чего допускать нельзя.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В 2023 году мы сделали ремонт на 98 домах и практически 7 тысяч квадратных метров мы закатали в том году. В этом году я планирую выполнить ремонт на 120 домах и сделать более 7 тысяч квадратных метров».

Сотрудники управляющей компании ремонтируют всё по принципу «сделал и забыл», и при этом, качественно, чтобы не возвращаться к одним и тем же объектам по несколько раз, ведь на балансе «Севжилсервиса» немало домов Мурманска, которые нужно обслуживать.