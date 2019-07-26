Сделал плохо-переделывай!

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас полным ходом идут работы по ремонту дорожного полотна по улице Баумана, но у главы города возникли вопросу к подрядчику.

Ремонт дорожного полотна на улицах Баумана и Бондарная идет полным ходом. Эта дорога - важная транспортная артерия для жителей всего микрорайона. Обновление магистрали - одна из приоритетных задач городских властей, поэтому за ремонтом пристально следят. И участок, который несет опасность для пешеходов и автолюбителей, подрядчика обязуют переделать.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск: «То, что сделано, это неправильно, вот мы видим, какой уклон. Люди идут, все равно немножечко тормозят, но это лето, а представляете, когда первый заморозок ударит, тут же будет голимый лед. И людям, особенно пожилым, вот даже представить не возможно, что здесь будет, поэтому мы говорили о том, что тут надо возобновить ступени и обязательно восстановить перила».

Проект национальный и установлен четкий порядок приема работ. Отбирают пробы асфальта, доставляют в независимую лабораторию, которая оценивает не только его физико-химический состав, но и механические свойства, толщину укладки. И только после прохождения всех этих процедур можно будет принять работу окончательно. Поэтому у подрядчика есть очень серьезный стимул исправить ошибки быстро и качественно.

Михаил Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска: «Работы в настоящее время продолжаются, есть замечания к подрядчику в плане тротуарных ступенек, которые здесь были. И облагораживание территории после работ, мусора и так далее, на данный момент подрядчикам не были предъявлены к выполнению работ суммы, и со стороны администрации деньги еще не оплачены».

Работы на этом участке должны завершить до 31 октября. Всего в этом году в Мурманске будет отремонтировано более 362 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.