Сделали много, предстоит сделать ещё больше

Скверы, спортивные площадки и благоустройство городского быта - это не только реализованные проекты, но и то, что ещё только в планах. В Росляково начала работать выставка городских достижений.

Выставка эта не новая. Впервые её представили в конце января этого года в Детской театральной школе. Инициаторами создания экспозиции выступили общественники. Такой формат отчёта городских властей о проделанной на благо Мурманска работе им показался куда нагляднее привычных докладов глав.

Выставка затрагивает разные сферы жизни города. Это и реконструкция скверов, и модернизация спортивных объектов, и развитие дополнительной инфраструктуры. Часть экспозиции, в том числе, рассказывает и о достижениях дошкольного образования муниципалитета.

«На стенде представлены и успехи нашего детского сада № 46, - рассказывает Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 города Мурманска. - Мы стали победителями Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад», а недавно мы участвовали во Всероссийском конкурсе «Достижения образования», где стали лауреатами данного конкурса. Мы рады, что выставку посетят ребята из нашего детского сада вместе с родителями».

Много внимания на экспозиции уделено планам по развитию и благоустройству города на ближайшие годы. Уже в этом году начнётся реализация нескольких крупных проектов. Например, начнётся реконструкция бывшего кинотеатра «Родина», в котором планируют создать Дворец молодёжи. Ещё один запланированный грандиозный проект - продолжение модернизации Восточной объездной дороги.

«В ближайшие годы продолжится реконструкция объездной дороги планируется в сторону микрорайона Росляково, - отмечает Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска. – А это очень важно для его жителей».

В 2019 году продолжится реконструкция набережной Семёновского озера, начнут обновлять Театральный бульвар, скверы у памятников С.М. Кирову и Кириллу и Мефодию. Представлены на выставке и планы по строительству новых спортивных объектов. Это, например, чертёж нового спортивного комплекса на улице Орликовой и фотография макета стадиона с конькобежными дорожками возле спортивного комплекса «Авангард».