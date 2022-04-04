Сделан прогноз по началу шестой волны заболеваемости COVID-19

44 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (15), Мончегорске (12) и Кандалакшском районе (3).

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, расположенной в Новосибирске, Александр Чепурнов сделал прогноз по началу шестой волны заболеваемости COVID-19. По его словам, она начнётся в России через месяц из-за распространения штамма «стелс-омикрон». Он уже стал причиной роста заболеваемости в других странах, в том числе и в Европе, рассказал Чепурнов информагентству ura.ru.

Вирусолог отметил, что закрытое авиасообщение с Европой не сможет защитить страну от попадания нового штамма, а лишь задержит его проникновение на какое-то время.