Сделано гораздо меньше, чем предстоит сделать - Сергей Мякишев

В преддверие Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Мурманске открылась конференция «Равенства возможностей». Она продлится три дня, каждый из которых будет направлен на обсуждение развития условий комфортной жизни северян с ограниченным возможностями здоровья.

В первый же день работы конференции «Равенство возможностей» в Мурманске было подписано важное соглашение, направленное на социализацию инвалидов в обществе. Оно заключено между региональным Министерством труда и социального развития, опорным вузом МАГУ и общественной организацией «Знание».

В МАГУ сейчас учатся 12 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы все условия, чтобы они могли в полном объёме получать знания. Есть даже тьютеры, которые сопровождают их в процессе всего обучения. Также университет готовит собственные кадры для работы с инвалидами.

Второй день конференции обещает быть кульминационным. Ведь состоится обучающий семинар, в котором примут участие представители муниципалитетов. А главное, на этот день назначено заседание совета. Его проведут в формате открытого микрофона.

«Все члены совета, представители общественных организаций смогут задать свои вопросы и главе региона, и руководителям ведомств, которые отвечают за эти направления, - говорит Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области. – Задать вопросы можно в режиме онлайн и получить сразу ответы. Если уж не прямо сейчас, то, по крайней мере, мы дадим поручения для того, чтобы его исполнили».

Завершится конференция семинаром по контрольно-надзорной деятельности. Конечно, участники мероприятия стремятся к тому, чтобы наши город и область стали максимально доступными для жизни людей с ОВЗ, хоть пока до этого далеко. Работы ещё предстоит много, но главное, что она ведётся.

«Конечно, мы отдаём себе отчёт и, проводя паспортизацию объектов социальной инфраструктуры и работая с доступностью помещений, в которых проживают инвалиды, мы понимаем, что сделано гораздо меньше, чем предстоит сделать, - отмечает Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области. - Наша «дорожная карта», которая, если вы помните, рассчитана аж, до 2030 года, постоянно претерпевает изменения».

Благодаря активистам ОНФ недавно был поднят вопрос доступности городских лестниц для инвалидов. Ранее он не был отражён в дорожной карте. Впервые в этом году федеральное Министерство труда выделило 2,8 миллиона рублей на создание центров реабилитации инвалидов в Мурманской области.