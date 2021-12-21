День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.21 19:30
Сделать медицинскую помощь для жителей отдалённых населённых пунктов региона доступнее
Во время заседания правительства Андрей Чибис дал поручения Минздраву разработать программу призванную сделать медицинскую помощь для жителей отдалённых населённых пунктов региона доступнее.
Это могут быть регулярные поездки специалистов в такие точки или же организация «зелёных» коридоров в крупных районных учреждениях здравоохранения, когда пациент может пройти комплексное обследование за короткое время.
Есть в регионе и практика медицинских шатлов, например, из Ковдора в больницу Мончегорска местных жителей возят специальными автобусами.
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Д.О. Вернер
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