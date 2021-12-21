Во время заседания правительства Андрей Чибис дал поручения Минздраву разработать программу призванную сделать медицинскую помощь для жителей отдалённых населённых пунктов региона доступнее.

Это могут быть регулярные поездки специалистов в такие точки или же организация «зелёных» коридоров в крупных районных учреждениях здравоохранения, когда пациент может пройти комплексное обследование за короткое время.

Есть в регионе и практика медицинских шатлов, например, из Ковдора в больницу Мончегорска местных жителей возят специальными автобусами.