Коронавирус и введенный в регионе режим повышенной готовности не должны повлиять на сроки и качество реализации национальных проектов и мероприятий, которые включены в стратегический план «На Севере – жить». На этом сделал особый акцент губернатор Андрей Чибис, открывая рабочее онлайн-совещание с министрами.

В 2020 году Мурманская область участвует в 10 нацпроектах. На их выполнение планируют направить более 14 миллиардов рублей. Часть этих средств из федерального бюджета, остальное - из консолидированного бюджета области, также задействованы и внебюджетные источники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно использовать те деньги, которые есть в бюджете, для того чтобы поддержать экономическую активность. Дать возможность субъектам малого и среднего бизнеса, которые есть у нас на территории, заработать. Дать возможность не сокращать рабочие места. Поэтому это ещё один важный элемент тех мероприятий, которые мы запланировали».

Сейчас на особом контроле находится сфера строительства. В рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» запланированы работы на 249 объектах в 29 муниципалитетах области. По нацпроекту «Образование» в заполярных школах планируется открыть Центры цифрового развития. На это предусмотрены более 200 миллионов рублей. На ремонт дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 1,5 млрд рублей. Контракты с подрядчиками, которые будут ремонтировать магистрали, уже заключены.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом тех темпов, которые есть по ключевым проектам, таким как «Безопасные и качественные дороги», «Городская среда» и ряд других проектов, проведено необходимое кадрирование. По тем проектам, где есть отставание, мы обсудили, какие решения необходимы, чтобы всё догнать. Но ключевая задача одна: сделать всё необходимое, чтобы нацпроекты в Мурманской области были выполнены».

По итогам онлайн-встречи было принято решение каждые две недели давать оценку исполнения нацпроектов.