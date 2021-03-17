Сделай анализ крови сам!

75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число заболевших в регионе преодолело отметку в 48 тысяч инфицированных. Больше всего заболевших в Мурманске (+30), Североморске (+6) и Мончегорске (+6).

Но нередко жители региона переносят коронавирус бессимптомно, не зная о болезни. Известия сообщают, что российские учёные разрабатывают портативный прибор, который в домашних условиях позволит узнать, есть ли у человека антитела к коронавирусу. Прибор будет состоять из биосенсора и блока-приставки к смартфону, который обработает полученную информацию. В использовании устройство будет похоже на глюкометр. На сенсор в специальное «окошко» нужно будет поместить каплю крови (например, проколов палец). Спустя 2–3 минуты на экране должен отобразиться результат: есть ли антитела в крови и каков их уровень.