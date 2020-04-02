Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер

Купить медицинские маски, которые до начала пандемии пылились на полках аптек, сегодня фактически невозможно. Можно долго причитать, обвинять в сложившимся дефиците жадных перекупщиков или ругать власти, но, зачем тратить нервный ресурс организма, если средства защиты можно сделать своими руками.

Как? Расскажет ведущая телеканала «Арктик-ТВ», мастерица Анастасия Лайтер.