Сделка по приобретению «Латоны» Мурманской областью завершена

Об этом Андрей Чибис так же рассказал на пресс-конференции правительства Мурманской области по итогам года.

Предприятие будет развиваться дальше. А детали решаться руководителями позже, отметил глава региона.

Как сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова, на поддержку производителей молока власти Мурманской области выделили 50 миллионов рублей. Ранее в правительстве сообщали, что завод в Североморске перейдёт в управление предприятия «Тулома». Консервацию завода отменили. Уведомления о сокращении сотрудников также отозваны.