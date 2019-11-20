Сдуть пыль с папки, или Концерт с элементами мюзикла

Мелодии, узнаваемые с первых нот. Музыка, погружающая в беззаботное детство и дарящая ощущение сказки - всё это волшебный мир Диснея. Мир, в котором добро побеждает зло, бедная девушка становится принцессой, а мышонок – кумиром всех детей. И совсем скоро мурманчане смогут прикоснуться к этой вселенной волшебства.

На сцене Мурманской областной филармонии готовятся к большому концерту, посвященного творчеству Уолта Диснея. Репетируют музыканты каждый вечер, так как 23 ноября мурманчан ждёт встреча с волшебным миром, который мы знаем и любим с самого детства.

«Я думаю, со мной многие согласятся, мы помним эти ожидания по воскресным дням мультфильмов. Сейчас время современное и можно на гаджете открыть любой этот мультик, но вот ассоциации, ощущение ожидания сказки, которой связано с Уолтом Диснеем, оно, мне кажется, теплится в каждом из нас», - говорит Денис Дмитриев, актёр.

Описать происходящее на сцене сложно. По словам авторов, это концерт, но с элементами мюзикла. Зрители не только погрузятся в мир песен и музыки из легендарных мультфильмов, но и увидят танцы, театральные постановки и даже создателя этого волшебного мира – Уолта Диснея.

«Мы делаем некий театрализованный образ его творческой лаборатории, - комментирует Денис Дмитриев, актёр. - Мы попробуем показать, что это обычный человек, но при этом очень талантливый. И как он придумывал эти образы. И как это может воплотить музыка. Потому что музыка - это огромный этап творчества мультипликации и фильмов Уолта Диснея».

Идею организовать такой концерт режиссер Сергей Дудецкий вынашивал много лет. Ещё в далеком 2007 году, будучи студентом - первокурсником, он впервые попробовал её реализовать, но тогда всё закончилось провалом. Спустя время, автор всё-таки сумел осуществить задуманное.

«Я после отпуска вернулся, ящик в столе открываю, думаю надо разобрать архивы. А в самом низу натыкаюсь на эту папку – Дисней, - вспоминает Сергей Дудецкий, автор концерта «Диснеевские хиты», руководитель проекта «DOODY BAND». - А я уже на тот момент артистом филармонии был, обзавёлся многими знакомствами… Я сдуваю пыль с папочки, кладу и начинаю смотреть. И думаю, так место есть, музыканты есть, все есть, а почему бы не попробовать».

В концерте задействовано более 40 человек. Это музыканты, певцы, актеры, танцоры и даже хор. Услышать песни из любимых мультфильмов, вновь погрузиться в мир детства и волшебства взрослые и юные мурманчане смогут уже 23 ноября на концерте «Диснеевские хиты» в филармонии.