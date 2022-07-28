«Седьмое» колено исследователя семейной истории, военного генеалога Евгении Иванченко

Исследователь семейной истории Евгения Иванченко, а также родственница советского лётчика, вместе с поисковым отрядом «Ваенга» из Североморска, обнаружили останки и элементы одежды боевого экипажа, погибшего в 1941 году. Она рассказала нам о своём пути от реставратора до поисковика и поделилась нюансами своей необычной деятельности.

Исследователь семейной истории Евгения Иванченко, а также родственница советского лётчика, вместе с поисковым отрядом «Ваенга» из Североморска, обнаружили останки и элементы одежды боевого экипажа, погибшего в 1941 году. Она рассказала нам о своём пути от реставратора до поисковика и поделилась нюансами своей необычной деятельности.

Вторая часть большого интервью о нелёгком пути до военного генеалога, исследователя семейной истории Евгении Иванченко смотрите сегодня, 28 июля, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.