Седьмые научные встречи прошли в Полярном

Главной темой проекта музея города воинской славы в этом году стал юбилей Александровска-Полярного. Говорили об освоении и развитии Кольского Севера, о значении Екатерининской гавани и упоминаниях колыбели Северного флота в живописи, кино- и фотодокументах.

Основанный в промысловых целях город Александровск уже к Великой Отечественной войне был переквалифицирован в военную базу. Для этих целей Екатерининская гавань подходила по нескольким показателям: незамерзающая бухта с удобным выходом в море. Впрочем, исторические свидетельства, кропотливо собранные музейщиками города, говорят и о других интересных фактах, которые были представлены в рамках традиционной научной конференции. Темой для седьмой встречи послужил юбилей города: Полярный отметил в этом году своё 125-летие.

Анастасия Князева, заместитель директора по научной работе Мурманского областного краеведческого музея: «Одно дело, когда исследователь работает с архивами, с новыми документами, другое, когда он их начинает предоставлять на публику. Это обогащает научное сообщество».

Среди докладчиков представители Государственного архива Мурманской области, духовенства, сотрудники музеев, именитые и начинающие историки Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Олег Вербин, главный хранитель историко-краеведческого музея города Полярного: «Приглашали из разных концов страны, но не все смогли подъехать. Есть у нас представитель Санкт-Петербурга – очно и заочно, есть представители Мурманска и наши полярнинские исследователи».

Присоединится к обсуждениям можно было и онлайн: прямая трансляция была доступна для любого желающего насытится научными и историческими подробностями о становлении и развитии Александровска-Полярного.

Дмитрий Жалнин, ответственный секретарь Мурманского отделения Российского исторического общества: «Наше краеведческое сообщество имеет тенденцию к сужению, и главная наша задача – привлекать новых исследователей, молодёжь к новым исследованиям, побуждать интерес к науке. А где ещё пообщаться с историками и краеведами, как не на таких встречах?».

Подобные дискуссии – это ещё и поле для роста патриотических идей, уверены участники проекта.

Татьяна Шастова, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Обстановка сложная в мире, в частности, в России. Историю переписывают все на свой лад. Пока живы исторические факты, пока живы свидетели, конечно, здорово, что есть такие мероприятия».

Научные встречи в таком формате городской историко-краеведческий музей организует каждые два года. В этот раз участники конференции касались и темы развития Кольского Севера, более детально посмотрели на Екатерининскую гавань в книгах о Севере императорских собраний, в живописи, кино- и фотодокументах.