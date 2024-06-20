Сегодня 115-летний юбилей отмечают военнослужащие и сотрудники кинологических подразделений Росгвардии

Именно в этот день в 1909 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие первых в России питомника и школы дрессировщиков полицейских собак.

Кинологи Росгвардии вместе со служебными собаками усиливают караулы по охране важных государственных объектов и подразделений, участвующих в охране общественного порядка. Их дружная команда принимает участие в борьбе с терроризмом, ищет взрывоопасные предметы, разыскивает подозреваемых преступников и участвует в их задержании.

В основном на службу берут немецких и бельгийских овчарок, но также для некоторых видов службы подходят ризеншнауцеры и спаниели.

Евгений, начальник кинологической группы морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии: «На службу собаки поступают из питомников Росгвардии, расположенных по всей России. В большинстве случаев собаки служат 8-10 лет, после чего выходят на заслуженную пенсию. После выхода на пенсию собака переезжает либо в дом кинолога, либо находит новых хозяев».

Пока собаки служат, они питаются кормами премиум-класса, минимум раз в два месяца проходят осмотры у ветеринара и ежедневно самим кинологом.

Чтобы стать кинологом необходимо терпение, трудолюбие и безусловная любовь к собакам. Но не стоит забывать, что эти четвероногие напарники - настоящие бойцы.

В нашем регионе собаки служат, например, в морском отряде. Всего же в кинологических подразделениях Росгвардии более 2500 военнослужащих и 3000 служебных питомцев. Благодаря таким специалистам сохранены жизни многих людей.