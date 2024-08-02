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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.24 19:30

Сегодня, 2 августа, отмечается День воздушно-десантных войск

В Мурманске на Алее памяти прошёл митинг, посвящённый 94-летней годовщине создания крылатой пехоты России.

День ВДВ в Мурманске начался с автопробега. Многометровая колонна с флагами выглядела впечатляюще и шум от неё разносился по всему городу. Праздник как никак. Десантники - люди изобретательные, возможно, поэтому за одной из машин символично тянулся по земле запыленный американский флаг. А возглавлял колонну армейский грузовик.

Андрей Лебедев, заместитель председателя регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана: «Собираются все ветераны: и воздушно-десантного войска, и артиллеристы, и танкисты. Мы все вместе, мы всегда… Тем более, в наше время. Пока идёт специальная военная операция мы должны показать всему миру, что русский народ един, Россию не победить! Мы всегда были и будем вместе. Поздравляю всех с Днём воздушно-десантных войск! Ура! Ура! Ура!».

Первая точка остановки участников автопробега Аллея памяти. Здесь состоялся тождественный митинг.

Но сначала председатель правления регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана наградил медалями участников специальной военный операции.

И какой же день ВДВ без песен под гитару? Александр Кочич исполнил небезызвестную композицию десантных войск.

По традиции ветераны сняли голубые береты и почтили память погибших бойцов минутой молчания. А после возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам.

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