Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день повара

Редакция телеканала «Арктик-ТВ» не смогла обойти этот праздник стороной и пообщалась с арктическим шефом.

Задумываться о карьере повара Сергей Балакшин стал с самого раннего возраста. Ещё в детстве, наблюдая за тем, как готовят бабушки, начал печь первые торты и вскоре понял, что кулинария его призвание. Шаг за шагом он шёл к своей мечте и теперь, находясь в одном из самых популярных ресторанов Мурманска в роли шефа, понимает, что все старания были не напрасны. Свой опыт он готов передавать и начинающим специалистам.

Сергей Балакшин, шеф-повар: «Главное, не бояться, всегда стремиться к чему-то. Я сам когда-то пришёл и ничего не знал, пришлось постигать это, мне было интересно. Главное, не боятся, многие боятся, что тяжёлая работа, а я могу сказать: «Не тяжёлая, ни сколечко!».

Путь от рядового повара до шефа занял у Сергея 10 лет, теперь на его плечах лежит большая ответственность. Родную кухню привык сравнивать с оперой, где он дирижёр, а остальная команда – оркестр. Всего одна ошибка и всё представление может пойти насмарку.

Сергей Балакшин, шеф-повар: «Команда у меня большая, ребята многие понимают, работают со мной очень долгие годы. На кухне своё представление и это веселье. Здесь все взрослые, все всё понимают. Кого-то нужно выслушать, кого-то пожурить, а кого-то простить».

Профессия повара развивалась вместе с цивилизацией, так что можно назвать её древнейшей. Первые блюда выглядели просто как обожжённые на открытом костре полусырые куски мяса или рыбы. В наше же время специалисты со всего мира обмениваются опытом и создают новые, уникальные кулинарные шедевры.

Сергей Балакшин, шеф-повар: «В последнее время мишлен выходит на российский рынок. Кулинария России далеко шагнула, даже приезжают повара из Москвы, Ялты, Сочи. Общаешься, очень интересно».

Сергей успел открыть нам несколько секретов успеха: надо приходить на работу как на праздник, готовить с любовью и считаться с мнением и вкусом посетителей.