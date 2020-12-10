Сегодня большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», завершив дальний поход, вернулся в Североморск

Вместе с ним прибыли в родную базу средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай».

С возвращением из дальнего похода военных моряков поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев. Он отметил, что «Вице-адмирал Кулаков» - один из самых активных участников походов в различные районы Мирового океана. Командующий флотом подчеркнул, что все поставленные задачи выполнены достойно. И по традиции, вручил командиру корабля жареного поросёнка.

Дальний поход судна «Вице-адмирал Кулаков» продолжался более пяти месяцев. На первом этапе экипаж принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, затем в межфлотском учении на Балтике и в Северном море.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Достаточно длительное время отряд действовал в Средиземном море. Представлял наш флаг нашего государства в оперативно-важных районах. Важно отметить, что на завершающем этапе, корабль действовал достаточно успешно в северо-восточной части севера Атлантического океана».

Всего за время похода противолодочный корабль прошёл более 30 тысяч морских миль и совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.