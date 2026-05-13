Сегодня чествуют медсестёр, которые первыми встречают человека в больнице и остаются рядом с ними до завершения лечения

На торжественной встрече, посвящённой Дню медицинской сестры, в Мурманском медицинском колледже подвели итоги регионального конкурса профмастерства среди специалистов среднего медицинского звена.

Старшая медицинская сестра Мурманской областной детской больницы Алёна Чеучалова в профессии уже семь лет. Признаётся, главное в её работе - видеть, как растут дети и чувствовать, что она рядом в важный момент.

Алёна Чеучалова, старшая медицинская сестра Мурманской областной детской клинической больницы: «В детской поликлинике работа с детьми – это счастье, радость видеть улыбки, как дети растут».

В этом году Алёна вместе с коллегами второй раз участвовала в региональном конкурсе, и её команда вышла в финал.

Алёна Чеучалова, старшая медицинская сестра Мурманской областной детской клинической больницы: «Было три этапа, а все результаты узнаем сегодня».

Всего за звание лучших в конкурсе боролись 42 участника - медсёстры и медбратья со всего региона. И в Мурманском медицинском колледже на торжественной церемонии подвели итоги. В зале собрались студенты, преподаватели, ветераны отрасли и те, кто каждый день спасает жизни на Севере.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Без вас никого спасти невозможно. Огромное спасибо человеческое!».

Сегодня в Мурманской области в среднем медицинском звене работают 4217 человек. Они трудятся во взрослых и детских поликлиниках, районных больницах, скорой помощи. Каждый из них знает, что медицинская сестра - не просто профессия, а призвание, которое требует огромной самоотдачи и стойкости.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области: «На этих хрупких плечах не только помощь, но и внимание, забота, чуткость. И этого никто не заменит. Низкий поклон всем, кто в профессии!».

Юлия Величко, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ: «Профсоюз гордится профессионализмом медработников региона, благодаря им многие пациенты встают на ноги и продолжают плодотворную жизнь».

В финале церемонии лучшим представителям профессии вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма губернатора, а также наградили победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра в педиатрии Мурманской области».

