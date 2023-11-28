Сегодня дали старт Всероссийской акции «Военно-патриотический диктант»

В Мурманске он проходил на базе областной универсальной научной библиотеки впервые.

Первокурсник кооперативного техникума Даниил Тошин учится на юриста. Студент впервые пишет «Военно-патриотический диктант», поэтому немного волнуется, но ему интересно проверить свои знания в этой области.

Даниил Тошин, студент Мурманского кооперативного техникума: «В истории меня привлекает, можно так сказать, разногласия в каких-либо конфликтах между воюющими странами. Очень интересно находить иные пути разрешения этих конфликтов».

В этом году Всероссийская акция в стенах Мурманской областной универсальной научной библиотеки проходила впервые. Вопросы организаторы испытания держали в тайне до самого начала диктанта.

Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной универсальной научной библиотеки: «В диктанте участникам будет предложено ответить на 50 вопросов. Это вопросы об истории нашей Родины, нашей страны, это вопросы о сражениях, о героях, о полководцах, как эти сражения описаны в литературе, отражены в искусстве. Отдельный блок в этом диктанте будет посвящён вопросам права, обществознания, социологии. Ребятам будут предложены и вопросы о наградах, о достижениях России в различных областях. Например, спорте, литературе, культуре и так далее».

Несмотря на то, что в научной библиотеке акция уже состоялась, желающие проверить свои знания в военно-патриотической сфере могут присоединиться к ней в онлайн-формате.

Диктант проходит по всей стране и продлится до 12 декабря, отличники тестирования поедут на экскурсию в главный Центр военно-патриотического воспитания «Авангард».