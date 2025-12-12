Мурманчан приглашают подарить детям счастьеОсобо важных специалистов в Мурманскую область будут привлекать стандартным жильём по доступной цене
Сегодня День Конституции Российской Федерации

Основной закон страны проделал путь длинною в век: от Советского Союза до современной России.

12 декабря мы вспоминаем не просто дату в календаре. Мы отмечаем день, когда после сложнейшего периода страна выработала новые правила жизни. Но чтобы понять их ценность, нужно заглянуть в черновики истории.

Отправная точка конституционной истории – 1918 год. На 5 Всероссийском съезде Советов была принята первая Конституция РСФСР. Это революционный документ, закрепивший смену государственного строя. Новая форма власти – Советы, главная цель – построение социализма. 31 января 1924 года – знаковая дата. Вторая сессия ЦИК СССР приняла первую Конституцию нового государства. Это был акт великого объединения. Здесь нет глав о правах человека. Есть – о структуре власти нового, невиданного в мире государства: Союза Советских Социалистических Республик. Рождалась империя нового типа.

Сталинская Конституция. 5 декабря 1936 года страна получила Конституцию победившего социализма. Её называли одной из самых демократических в мире. Ведь она гарантировала гражданам право на труд, отдых, образование. Это была Конституция страны-созидателя и победителя, уверенно смотрящей в будущее. Но главный парадокс: демократические права дарованы в эпоху тоталитаризма. И эта Конституция – витрина построенного социализма.

В разные эпохи документ отвечал новым запросам и вызовам. 7 октября 1977 года была принята Конституция «развитого социализма». Документ подвёл итог колоссальным социальным завоеваниям эпохи: уверенность в завтрашнем дне, мощная наука, всеобщая грамотность, ведущая роль в мире. Закон закрепил зрелость советского общества.

День Конституции — это больше, чем официальный праздник. Это повод вспомнить, как создавалась правовая основа нашего государства. Нынешняя Конституция, принятая в 1993 году, наследница богатой истории основных российских законов.

Конституция 1993 года стала пятой в отечественной истории. Как и все предшественницы она вступила в силу только после опубликования. Это судьбоносный день в истории России. Всенародным голосованием принят ныне действующий основной закон. Он стал прочным фундаментом после сложного переходного периода.

Конституция провозгласила Россию демократическим, правовым, социальным государством, высшей ценностью которого являются человек, его права и свободы.

Сегодня, каждый школьник знает, что такое Конституция и её основные положения. В ней нет иностранных слов и англицизмов. Конституция – живой организм. Она развивается вместе со страной. Важнейшим этапом этого развития стало общероссийское голосование 1 июля 2020 года. Россияне поддержали поправки, которые укрепили социальные гарантии, суверенитет страны, защитили нашу историческую правду. Это был акт национального единства.

Этот документ не упал с неба. Он стал следствием исторических развилок нашего государства.

