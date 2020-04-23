Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: случаев заболевания коронавирусом стало большеЛица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.20 19:30

Сегодня ещё окончательно не установлен факт, где и когда человек может «поймать этот ковид»

Эти слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стали ключевыми во время брифинга, который состоялся  в виде онлайн-конференции. В ней приняли участие почти два десятка журналистов.

А начал губернатор с неутешительной  статистики, число заразившихся коронавирусом в Мурманске растёт и пик болезни ещё впереди.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если брать населённые пункты области и не брать строительную площадку на Белокаменке, то сегодня у нас в области 158 людей, у которых подтверждён ковид, из них 91 человек – это Кировско-Апатитская агломерация, 23 человека в Мурманске, 14 - в Печенгском районе, 6 - в Полярном; 7 - в Североморске; 4 - в Снежногорске; 3 - в Оленегорске; 3 - в Мончегорске; 3 – в городе Кола, 2 человека в Полярных Зорях; 1 человека в Кандалакше; 1 человек в Ловозерском районе в посёлке Ревда, в соответствующей колонии».

Наибольшее число заразившихся среди рабочих стройки «НОВАТЭКА»  в Белокаменке, но глава региона подчеркнул, что болезнь у них проходит в лёгкой форме. Настораживают только попытки некоторых инфицированных сбежать с закрытой территории, чтобы такого не допустить, принят ряд мер.   

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта территория полностью изолирована от внешнего мира. Охраняется не только охранными предприятиями, но и сотрудниками полиции, Росгвардии, ведётся соответствующий видеомониторинг за происходящим как вокруг площадки, так и внутри её. Те, у кого выявлен ковид, а также все те, кто чисто гипотетически могли контактировать с заболевшими в подрядной организации, все эти люди получают на сегодняшний день необходимую медикаментозную профилактику  независимо от того, выявлен у них положительный тест на ковид, или не выявлен».

Губернатор подчеркнул, что к ограничительным мерам нужно относиться с пониманием. Впрочем, в области готовы к самому плохому варианту развития событий.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «В настоящий момент общее количество коек развёрнуто с перевыполнением. Если говорить по кислороду и ИВЛ, то сейчас мы занимаемся газификацией корпусов, которые у нас определены как ковидные, снабжаем и оснащаем их аппаратами искусственной вентиляции лёгких».

К 27 апреля в нашем регионе будут подготовлены ещё 130 больничных коек оснащённых ИВЛ.  С лекарствами в областных медицинских  учреждениях так же нет проблем – заверил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По остаткам лекарств: по лёгким – на 1600 курсовых доз и более чем на 435 – для средне-тяжёлых тяжёлых. При этом очередная поставка будет на днях, 27 числа, ещё на 150 человек». Достаточное количество у нас средств индивидуальной защиты: это и костюмы, и маски, респираторы».

Несмотря на средства защиты 29 медицинских работников заразились COVId-19, но по заверениям Роспотребнадзора, только один случай инфицирования произошел на работе.   

Лена Лукичёва, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области: «В связи с этим мы естественно принимаем активные меры для того, чтобы не занести инфекцию в наши медицинские организации. Для этого мы ввели не только еженедельное тестирование медицинских работников, которые у нас работают в инфекционных стационарах, но и расширили и проводим исследования работников медицинских соматических отделений, диагностических подразделений и стационаров, работников скорой медицинской помощи, т.е. тех всех лиц, которые имеют риск инфицирования на рабочих местах».

Подводя итоги брифинга, Андрей Чибис отметил, что у нас нет никаких оснований для  самоуспокоения, тому является чёткое понимание того, что 90 процентов инфицирования коронавирусом жителей нашей области проходит с бессимптомным характером проявления болезни.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель, репчатый лук и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 2,5 рубля, доллар теряет 1,9 рубля-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта-PRO Законы (18+)В период пандемии депутаты рассмотрели вопрос об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 487 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика