Сегодня ещё окончательно не установлен факт, где и когда человек может «поймать этот ковид»

Эти слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса стали ключевыми во время брифинга, который состоялся в виде онлайн-конференции. В ней приняли участие почти два десятка журналистов.

А начал губернатор с неутешительной статистики, число заразившихся коронавирусом в Мурманске растёт и пик болезни ещё впереди.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если брать населённые пункты области и не брать строительную площадку на Белокаменке, то сегодня у нас в области 158 людей, у которых подтверждён ковид, из них 91 человек – это Кировско-Апатитская агломерация, 23 человека в Мурманске, 14 - в Печенгском районе, 6 - в Полярном; 7 - в Североморске; 4 - в Снежногорске; 3 - в Оленегорске; 3 - в Мончегорске; 3 – в городе Кола, 2 человека в Полярных Зорях; 1 человека в Кандалакше; 1 человек в Ловозерском районе в посёлке Ревда, в соответствующей колонии».

Наибольшее число заразившихся среди рабочих стройки «НОВАТЭКА» в Белокаменке, но глава региона подчеркнул, что болезнь у них проходит в лёгкой форме. Настораживают только попытки некоторых инфицированных сбежать с закрытой территории, чтобы такого не допустить, принят ряд мер.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта территория полностью изолирована от внешнего мира. Охраняется не только охранными предприятиями, но и сотрудниками полиции, Росгвардии, ведётся соответствующий видеомониторинг за происходящим как вокруг площадки, так и внутри её. Те, у кого выявлен ковид, а также все те, кто чисто гипотетически могли контактировать с заболевшими в подрядной организации, все эти люди получают на сегодняшний день необходимую медикаментозную профилактику независимо от того, выявлен у них положительный тест на ковид, или не выявлен».

Губернатор подчеркнул, что к ограничительным мерам нужно относиться с пониманием. Впрочем, в области готовы к самому плохому варианту развития событий.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «В настоящий момент общее количество коек развёрнуто с перевыполнением. Если говорить по кислороду и ИВЛ, то сейчас мы занимаемся газификацией корпусов, которые у нас определены как ковидные, снабжаем и оснащаем их аппаратами искусственной вентиляции лёгких».

К 27 апреля в нашем регионе будут подготовлены ещё 130 больничных коек оснащённых ИВЛ. С лекарствами в областных медицинских учреждениях так же нет проблем – заверил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По остаткам лекарств: по лёгким – на 1600 курсовых доз и более чем на 435 – для средне-тяжёлых тяжёлых. При этом очередная поставка будет на днях, 27 числа, ещё на 150 человек». Достаточное количество у нас средств индивидуальной защиты: это и костюмы, и маски, респираторы».

Несмотря на средства защиты 29 медицинских работников заразились COVId-19, но по заверениям Роспотребнадзора, только один случай инфицирования произошел на работе.

Лена Лукичёва, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области: «В связи с этим мы естественно принимаем активные меры для того, чтобы не занести инфекцию в наши медицинские организации. Для этого мы ввели не только еженедельное тестирование медицинских работников, которые у нас работают в инфекционных стационарах, но и расширили и проводим исследования работников медицинских соматических отделений, диагностических подразделений и стационаров, работников скорой медицинской помощи, т.е. тех всех лиц, которые имеют риск инфицирования на рабочих местах».

Подводя итоги брифинга, Андрей Чибис отметил, что у нас нет никаких оснований для самоуспокоения, тому является чёткое понимание того, что 90 процентов инфицирования коронавирусом жителей нашей области проходит с бессимптомным характером проявления болезни.