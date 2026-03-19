Сегодня главу региона Андрея Чибиса поздравляют с днём рождения!

Журналисты «Арктик-ТВ» решили собрать у мурманчан в день рождения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса их пожелания к знаменательному дню:

- Оставаться таким же неутомимым! Вдохновения и дальнейших успехов в освоении Арктики и служении на благо Отчества.

- Поздравляем с днём рождения губернатора!

- В первую очередь – здоровья! Продолжать двигаться в том, чем он занимается. Я считаю, что он занимается правильными делами в городе и не останавливаться на достигнутом.

- Счастья в личной жизни, успехов в труде! Процветания нашему городу. Созидания. Чтобы на благо нашего города трудился. Не только города, но всей области. Чтобы всем комфортно в нашем городе жилось, что мы в последнее время и наблюдаем.