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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.22 19:30

Сегодня коллективу МАГЭ исполняется 50 лет

В честь этого в Мурманском драматическом театре состоялся торжественная встреча работников, их награждение и выступление народного артиста России Стаса Михайлова.

МАГЭ уже на протяжении 50 лет изучает геологическое строение морей и океанов, суши и транзитных зон. Главная задача специалистов учреждения – способствовать научно-техническому прогрессу и предоставлять промышленным компаниям информации. 

Алексей Казанин, генеральный директор МАГЭ: «50 лет – это серьёзно. 50 лет работы в Арктике. За эти 50 лет было сделано огромное количество работы: мы открыли «море» месторождений, мы прошли всю Арктику и дошли до Антарктики. Конечно, это все благодаря коллективу, тем людям, которые посвятили всю свою жизнь этому делу. Мы сделаем всё, чтобы сохранить всё, что сделано было за это время.  Нам есть чем гордиться, я думаю, что коллектив этого заслуживает и добрыми словами нас отблагодарит».

Все достижения компании не были бы достигнуты без огромного труда сотрудников, как отмечает генеральный директор МАГЭ. На празднике специалистам торжественно вручали грамоты и нагрудные значки за вклад в развитие компании. Свои поздравления исследователям-полярникам передал и губернатор Мурманской области.

Самым ярким моментом вечера была премьера песни Стаса Михайлова «Арктика». Это подарок для всех работников компании. Она была написана по просьбе хорошего друга знаменитого исполнителя - генерального директора МАГЭ Алексея Казанина.

Стас Михайлов, народный артист России: «Тема очень интересная, поскольку Арктика сейчас в приоритете. Когда изнутри в компанию приезжаешь, смотришь, насколько это мужественные, сильные люди, которые отдают очень много частичек своей жизни».

У Мурманска есть все шансы закрепить за собой звание «Столица Арктики». МАГЭ в свою очередь готова совершенствоваться и открывать новые границы возможностей. 

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Александр
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Матвей
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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