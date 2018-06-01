Сегодня Краснознаменный Северный флот отмечает 285-летие

Северный флот – один из самых мощных в России. В его состав входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, объединение ВВС и ПВО. На его вооружении уникальные корабли океанской зоны – флагман ВМФ России – крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и флагман – атомный ракетный стратегический крейсер «Пётр Великий». Но главной особенностью Северного флота остаётся наличие важной составляющей системы обороноспособности государства – морских ядерных сил. Подводные лодки флота непрерывно дежурят в Мировом океане, а в последние годы моряки продолжают активно осваивать и изучать Арктику.

На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой.