День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.20 19:30
Сегодня Мурманск опять активно «минировали»
По Мурманску прокатилась волна тревожных звонков. Неизвестные сообщали об угрозе взрыва в ряде учреждений областного центра.
Например, по сообщениям в социальных сетях были якобы заминированы здания Ленинского и Октябрьского районных судов, Сбербанка, почты, железнодорожного вокзала и правительства региона.
Сотрудников учреждений эвакуировали, им пришлось ждать на улице, пока экстренные службы проверят помещения.
Такие звонки от «анонимов» за последний год случаются часто. Каждый раз проверки отнимают немало рабочего времени и у силовых ведомств, и у работников госучреждений.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
Комментарий к новости:#ЛЕГЕНДЫ_МУРМАНСКИХ_ДОМОВ – история дома № 61 по проспекту Ленина
Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Битва дизайнеров». ТВ-шоу (16+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Налегаем на картофель, яблоки и репчатый лук – они подешевели-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,1 рубля, доллар вырос на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)В энергосистеме Мурманской области запланировано проведение натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Ледокол «Обь» и буксир «Юрибей» Росатомфлота обеспечили швартовку газовоза на рейдовом перегрузочном комплексе СПГ-PRO Законы (18+)С 1 января 2021 года все частные медицинские организации, участвующие в реализации программы ОМС, будут проводить вакцинацию бесплатно
-Нам интересно Ваше мнение12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 147 человек