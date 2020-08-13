Сегодня Мурманск опять активно «минировали»

По Мурманску прокатилась волна тревожных звонков. Неизвестные сообщали об угрозе взрыва в ряде учреждений областного центра.

Например, по сообщениям в социальных сетях были якобы заминированы здания Ленинского и Октябрьского районных судов, Сбербанка, почты, железнодорожного вокзала и правительства региона.

Сотрудников учреждений эвакуировали, им пришлось ждать на улице, пока экстренные службы проверят помещения.

Такие звонки от «анонимов» за последний год случаются часто. Каждый раз проверки отнимают немало рабочего времени и у силовых ведомств, и у работников госучреждений.