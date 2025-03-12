Сегодня Мурманская областная филармония отмечает свой 50-летний юбилей

Мурманская областная филармония в этом сезоне отмечает не только 50-летие со дня основания учреждения, а целый спектр юбилеев: 25-летие образования мурманского филармонического оркестра и 80-летие Победы.

Несмотря на то, что Мурманская областная филармония отмечает своё 50-летие, её история началась намного раньше - с марта 1975 года. Газетные публикации Мурманска того времени сообщали, что первый рояль в областном центре появился раньше водопровода. Речь идёт о концертном бюро, которое было образовано в феврале 1919 года, которое к 70-м годам прошлого века выдавало порядка тысячи концертов ежегодно. Так и появилось учреждение культуры, которое хорошо знакомо многим северянам.

Елена Завалиенко, заместитель директора Мурманской областной филармонии: «Я могу сказать, что в 1989 году я играла в оркестре, который ездил в Норвегию, Финляндию. У нас была совместная постановка «Чесс» по Андерсену, мы репетировали там, где сейчас ключи делают на Комсомольской улице. Там была комната, мы там репетировали».

В здание нынешней филармонии музыканты пришли не сразу. Здесь раньше находился Дом политпросвещения. Это здание передали артистам в 1990 году, а в октябре 1994 года для посетителей открыли новый зал на 600 мест. О нём с теплотой вспоминает Елена Сафонова – концертмейстер группы вторых скрипок.

Елена Сафонова, концертмейстер группы вторых скрипок Мурманской областной филармонии: «Многие говорят, что был не очень хороший зал, а мне он нравился. Он был деревянный, достаточно симпатичный, по бокам были портреты композиторов, которые смотрели достаточно строго. Это было тоже ответственно, интересно. Сцена мне тоже нравилась, нравилась акустика».

В октябре 1999-го набрали артистов в камерный оркестр и уже 25 декабря они выступили с дебютным концертом. Затем поставили оперу Пуччини «Тоска» с солистами Норвежской национальной оперы, «Евгения Онегина», «Богему», «Пер-Гюнта» и многое другое.

Марина Письменская, концертмейстер группы альтов Мурманской областной филармонии: «Главным дирижёром на момент основания оркестра был Домиан Иорио. Всеми любимый. Как только какая-то программа, то все сразу: «Домиан! Домиан!». Он поставил наш оркестр на ноги. Он больше пяти лет с нами сотрудничал».

Елена Завалиенко, заместитель директора Мурманской областной филармонии: «Евгений Онегин», который перевернул всё мое представление об опере, потому что это было так здорово! Солисты замечательные - норвежские солисты. Они пели по-русски с трудом, но с таким классом. Я вам хочу сказать, с таким мастерством! Некоторые совместные проекты у меня до сих пор сидят в подкорке. Я тогда играла в оркестре, я помню каждую репетицию, помню каждый взмах Домиана Иорио, как он это делал, как он говорил: «Конкретно играйте!».

Несмотря на то, что Домиан Иорио уже не работает с мурманскими артистами, они всё равно поддерживают тёплые отношения друг с другом. Елена Завалиенко общается со многими иностранными коллегами, поэтому под рукой всегда словарь русско-английского языка.

Елена Завалиенко, заместитель директора Мурманской областной филармонии: «Пользуясь словарём, веду переписку, поздравляю с праздниками, например, с Новым годом поздравляю наших друзей. Вы же знаете, что наш первый дирижер Домиан Иорио. Мы до сих пор держим связь, общаемся, он поздравлял нас с юбилеем оркестра и многие другие». Сейчас Мурманским филармоническим оркестром заведует концертмейстер Евгений Попов. Он принимает артистов на работу. Так как в учреждении нет своего дирижёра, то первые репетиции он берёт на себя, а когда приезжает приглашенный специалист, то концерт доводят до идеала.

Евгений Попов, концертмейстер Мурманского филармонического оркестра: «У нас дирижёры приезжие. До приезда дирижёра работаю с оркестром я. Но никто ничего ни от кого не зависит. Мы делаем свою работу, просто разбираем текст, чтобы это выглядело к приезду дирижёра достаточно грамотно».

Многие артисты не сидят в стороне и зачастую предлагают руководству различные идеи. Например, решили давать концерты не только в зале, но ещё и в фойе, что пользуется большим спросом. Музыканты подбирают программы и для Арт-кафе, которое любят посещать мурманчане.

Виктория Чачина, директор Мурманской областной филармонии: «В это воскресенье начинаем серию концертов, посвящённых нашему 50-летию. Потом у нас очень серьёзная апрельская программа, где у нас будет национальный филармонический оркестр под руководством Спивакова, знаменитых его Лагерзмауэ. У нас будет наш постоянный гость, который любит сюда приезжать - Константин Райкин со своим творческим вечером. У нас будет хор мальчиков, будет концерт Шамаевой Полины, тоже знаменитой певицы с великолепной органисткой, которая специально едет для этого из Австрии. Цикл мероприятий, который будет посвящён непосредственно 80-летиюПобеды в Великой Отечественной войне. Там будет парад оркестров!».

Мурманская областная филармония в этом сезоне отмечает не только 50-летие со дня основания учреждения, а целый спектр юбилеев: 25-летие образования мурманского филармонического оркестра и 80-летие Победы.