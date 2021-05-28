Сегодня Мурманской области исполнилось 83 года со дня основания

В честь этого события по 30 мая в регионе проведут различные праздничные мероприятия.

Основные гуляния запланированы в Мурманске на 29 мая. На площади Пять Углов состоится праздник для жителей и гостей области. В 15.00 выступит танцевальный ансамбль «Радость». Праздник продолжит театрализованный концерт творческих делегаций 11 муниципалитетов региона. В 18.30 состоится концерт российской группы «IOWA», а в 19.30 выступит DJ Решетников.

Также на Пяти Углах будут работать интерактивные площадки. Гости праздника, например, смогут оставить свои поздравления и пожелания на специальных баннерах. А губернатор Андрей Чибис уже поздравил северян с днём рождения любимой Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «83 года - не самый большой возраст для нашего региона. Но, оглядываясь на славную историю Заполярья, понимаешь, что мы должны соответствовать подвигам наших предшественников. Благодаря ответственной работе, искреннему желанию сделать Арктику, Мурманскую область сильнее. Мурманская область сегодня развивается. Появляются новые проекты, рабочие места. Становится чище и благоустроеннее наши города и посёлки».