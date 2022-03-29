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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.22 19:30

Сегодня на площадке областной научной библиотеки прошёл региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

В центре современного искусства Мурманска собрались чтецы-участники конкурса «Живая классика» почти со всех уголков Мурманской области. Например, Полина из Ковдора уже не первый раз на сцене проекта. Сегодня она зачитает отрывок из произведения Светланы Алексиевич «Последние свидетели».

Полина Никитина, чтец из Ковдорского муниципального округа: «В этом произведении рассказывается о том, что пережили дети в страшное военное время. Я поняла, что нужно взять именно это произведение, потому что нужно рассказывать о том, что было, нужно это озвучивать даже на таких конкурсах».

Девушка читает различные отрывки давно, в этом она объективно одна из лучших. Подтверждение тому первые места на фестивалях и конкурсах. Девушка берёт судей своим актёрским мастерством, но от такого творческого подхода к процессу жюри легче не становится…

Алексей Макаров, актёр Драматического театра Северного флота, член жюри: «Здесь дети разного возраста - от пятого класса по десятый-одиннадцатый, поэтому очень сложно судить разновозрастных детей по одним и тем же критериям».

Каждому участнику на выступление отведено 4 минуты, за которые фактически нужно только с помощью голоса и эмоций прочитать, а точнее «прожить» отрывок произведения. Выбирать можно любую литературу, не входящую в перечень школьной программы. 

По словам судей, каждый раз дети умудряются их удивить выбором произведений, хотя кажется, что это уже невозможно.

В этом году в конкурсе чтецов в Мурманске принимают участие 50 школьников, но только трое представят регион в финале проекта в Ялте.

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