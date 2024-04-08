Сегодня оперативное совещание правительства Мурманской области провела заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова

Новый экспортный стандарт, развитие МФЦ и реализация плана «На Севере - жить» в Кандалакшском районе. Это оперативное совещание проводила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова, которая сейчас исполняет обязанности главы региона.

Напомним, Андрей Чибис восстанавливается после ножевого ранения, которое он получил после встречи с жителями в Апатитах на прошлой неделе.

В прошлом году в Мурманской области в рамках президентского нацпроекта был введён Региональный экспортный стандарт 2.0. Документ, по словам участников оперативного совещания в областном правительстве, включает в себя перечень инструментов для поддержки экспортной деятельности. И все 13 инструментов были в полном объёме и успешно реализованы в Мурманской области.

Надежда Аксенова, и.о. губернатора Мурманской области: «Я остановлюсь на основных показателях, отражающих эффективность проведённой работы. Сегодня Мурманская область занимает третье место по СЗФО по объёму экспорта. При содействии Центра поддержки экспорта за пять лет заключено 116 контрактов. География поставок составляет 58 стран».

Работа с экспортёрами велась в Мурманской и ранее. Стандарт же позволил её структурировать, наполнить и оформить в комплексный план развития до 2030 года. Три основных направления, отраженных в программе, - развитие промышленного экспорта, развитие экспорта агропромышленного комплекса, развитие экспорта туристических услуг.

В рамках развития системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности ведётся работа с вузами региона. Заключён договор с университетом об организации ознакомительных практик студентов в министерстве и подведомственных организациях.

В Мурманской области активно проводятся мероприятия по расширению деловых связей региона с потенциальными зарубежными контрагентами. В 2023 году было организовано участие малого и среднего бизнеса в пяти международных выставках в России, Азербайджане, Бразилии и Китае, проведены реверсные бизнес-миссии из Казахстана, Республики Беларусь и Китая в Мурманскую область.

Для популяризации экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе ежегодно проводится региональный этап конкурса «Экспортёр года».

На оперативном совещании рассмотрели и результаты реализации регионального плана «На Севере – жить» в Кандалакшском районе. На исполнение плана с 2019 года району правительством региона было направлено более 14 млрд рублей.

Эти средства позволили нарастить объёмы и темпы ремонтов, строек, благоустройства и обновления в том числе в сфере здравоохранения. Надежда Аксенова, и.о. губернатора Мурманской области: «Тема медицины в Кандалакше была одной из самых острых. Однако нам удалось переломить этот тренд. Даже на встрече губернатора с жителями района, которая проходила в октябре, вопросы по медицине прозвучали лишь несколько раз. Это важный показатель, что из разряда систематических проблема перешла в плоскость частных. А это значит, что принятые решения эффективны и необходимо продолжать работать дальше в этом же направлении».

В нашем регионе разработан и план развития МФЦ. Это сеть центров, в которых граждане могут получить государственные и муниципальные услуги. Самые востребованные – в сфере паспортного учёта, регистрации прав и социальные. В области открыто 26 отделений, в которых функционирует 199 окон приёма.

Елена Семенова, министр цифрового развития Мурманской области: «Важным критерием качественного оказания услуг населению является уровень удовлетворенности обслуживанием в МФЦ. В отделениях ежеквартально проводится анкетирование заявителей, анализ которого показал, что 99% опрошенных остались довольны обслуживанием специалиста, а в 90% случаев время ожидания не превышает 15 минут».

Комфорту в МФЦ уделяется особое внимание. В рамках реализации стратегического плана в прошлом году была выполнена работа по ремонту отделений в Заполярном и в Ковдоре.