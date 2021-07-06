Сегодня отмечается Всемирный день кардиолога

Сегодня отмечают профессиональный праздник врачи, которые спасают жизни людей, заставляя их сердца работать чётко и слаженно.

По традиции, Всемирный день кардиолога отмечают 6 июля. В условиях пандемии этот праздник и вовсе имеет особое значение. Врачи всё чаще сталкиваются с необходимостью спасать пациентов от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что уделять внимание своему здоровью нужно всегда, вне зависимости от эпидемиологической ситуации - регулярно обращаться за помощью к врачу, ведь сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, унося 18 млн жизней в год.