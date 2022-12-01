Сегодня партия власти празднует 21-й день рождения

В честь этого события в Мурманске собрался политсовет регионального отделения фракции партии «Единая Россия».

Напомним, 1 декабря 2001 года в России появилась правящая партия. Она была образована в форме объединения движения «Единство». По сей день, объединение остаётся крупнейшим политическим движением в стране. Её члены активно работают по всем направлениям развития, в том числе и в нашем регионе.

Большую роль играет благотворительность. В сложные времена сторонники партии помогают нуждающимся, будь то ковидный период или специальная военная операция.

В честь празднования дня рождения под руководством губернатора Мурманской области состоялся политический совет. На нём были подведены итоги работы, награждены самые деятельные и активные участники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Работать. Активно и всё больше и больше сосредотачиваться на решении очень конкретных проблем. И важных в области и конкретных вопросов, задач, которые волнуют конкретного человека. Важно, чтобы однопартийцы были всегда на передовой и не только в критических ситуациях, но и в постоянной жизни».