Сегодня первые александровцы, получившие повестки в рамках частичной мобилизации, отправились на переподготовку

Всего в рамках кампании из Мурманской области призовут порядка 1000 резервистов. Служба в рядах Северного флота для полярнинца Антона – яркое воспоминание, интересная часть жизни. И кто бы подумал, что придёт время вновь стать человеком военным. Закалка не даёт пасть духом, пусть сегодня все немного в смятении, матрос Антон Криницкий к выполнению боевых задач готов.

Антон Криницкий, резервист, г. Полярный: «Повестку получили, теперь в путь-дорогу».

- На что настроены?

- На хорошее, что всё будет хорошо.

Пока резервистов ждёт месяц обучения и подготовки. В форму ребят будут приводить в учебном центре Санкт-Петербурга.

Для ефрейтора Дмитрия Митрофанова, по его словам, самое тяжёлое уже позади, поэтому учёбу он наверняка преодолеет.

Дмитрий Митрофанов, резервист, г. Полярный: «Первые два дня было страшно, потом пришло осознание, что выхода нет, поэтому смирился».

Почти все ребята на отправке с самой надёжной группой поддержки – семьёй и близкими. Они и будут ждать скорейшего возвращения домой своих мужчин.

Кристина, г. Полярный: «Ребята, вернитесь все живые и здоровые. Мы вас очень любим и гордимся вами!».

Без внимания не оставят ни одну семью призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих. Им окажут материальную поддержку - единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. А на каждого ребенка, не достигшего 18-ти лет, выделят 20 тысяч.