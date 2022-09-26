Сегодня первые александровцы, получившие повестки в рамках частичной мобилизации, отправились на переподготовку
Антон Криницкий, резервист, г. Полярный: «Повестку получили, теперь в путь-дорогу».
- На что настроены?
- На хорошее, что всё будет хорошо.
Пока резервистов ждёт месяц обучения и подготовки. В форму ребят будут приводить в учебном центре Санкт-Петербурга.
Для ефрейтора Дмитрия Митрофанова, по его словам, самое тяжёлое уже позади, поэтому учёбу он наверняка преодолеет.
Дмитрий Митрофанов, резервист, г. Полярный: «Первые два дня было страшно, потом пришло осознание, что выхода нет, поэтому смирился».
Почти все ребята на отправке с самой надёжной группой поддержки – семьёй и близкими. Они и будут ждать скорейшего возвращения домой своих мужчин.
Кристина, г. Полярный: «Ребята, вернитесь все живые и здоровые. Мы вас очень любим и гордимся вами!».
Без внимания не оставят ни одну семью призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих. Им окажут материальную поддержку - единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. А на каждого ребенка, не достигшего 18-ти лет, выделят 20 тысяч.