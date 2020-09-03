Сегодня по всей стране состоялись мероприятия, посвященный борьбе с терроризмом

Жители города-гарнизона Гаджиево не могли остаться в стороне: о трагедии в Северной Осетии сегодня напомнили на онлайн-митинге.

Обычно на митингах у Дома офицеров в Гаджиево многолюдно: отдать дань памяти погибшим в трагедиях приходят военнослужащие гарнизона, учащиеся школ и жители города-подводников. Сегодня вспомнить роковую сентябрьскую линейку Беслана пришлось не коллективно на площади, а дистанционно.

Онлайн-трансляцию организовали работники Центра творчества и досуга. Позаботились работники культуры и о том, чтобы трогательные песни были слышны жителям городка. Однако ровно на минуту смолкли и музыка и голоса – объявили минуту молчания в память о беззащитных душах детей и о смелых педагогах бесланской школы.