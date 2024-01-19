Сегодня православные россияне отмечают Крещение Господне

В полночь верующие собрались у водоёмов, чтобы традиционно окунуться в купели. Всего в Кольском Заполярье оборудовано 14 иорданей.

Священнослужители к традиции окунаться в прорубь на Крещение относятся сдержанно. Если человек не готов или есть проблемы со здоровьем, то лучше не рисковать. Главное в этот день - покаяние. Но перед началом крещенских купаний около иордани проводят службу.

Купание – это неотъемлемая часть таинства крещения, которое проходит в ночь с 18 на 19 января. Несмотря на 20-градусный мороз жители и гости Мурманска пришли к домику «моржей» на Семёновском озере, чтобы совершить обряд.

Семёновское озеро к Крещению Господня готовили целую неделю до таинства. Сотрудники МЧС замеряли толщину льда, устанавливали купель, а накануне смонтировали палатку с печным отоплением.

Виктор Дайнеко, руководитель инспекторского отделения центра ГИМС по г. Мурманску ГУ МЧС России по Мурманской области: «Каждый год у нас проходят крещенские купания. До этого проводился мониторинг ледового покрытия, проверяли толщину льда. На сегодняшний момент уже крещенские купания проходят, ожидаем определенное количество людей, желающих искупаться».

Ежегодно в этот день в иордань на Семёновском озере погружаются около 1,5 тысячи человек. Как показывает статистика, на протяжении многих лет священный обряд проходит штатном режиме, но на площадке всегда дежурят спасатели и скорая помощь.

Анна Пронина, фельдшер скорой помощи: «Это не в первый раз проводится, происшествий, слава Богу, не было».

Глава региона, обычно принимавший участие в крещенском купании, в этот раз к Семёновскому озеру из-за командировки не успел. Но всё равно нашёл возможность окунуться в прорубь поздно ночью.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканал «Арктик-ТВ»: «Такой пример заразителен, я тоже решила окунуться в воду. Для человека неподготовленного, это я вам скажу, большое испытание. Даже зайти в купель очень сложно. По ощущениям, вода намного теплее, чем на улице воздух, но, несмотря на это, люди всё равно заходят в иордань искупаться».

Те, у кого не хватает смелости окунуться в ледяную иордань, умываются водой, набирая её ведрами, чтобы совершить обряд дома.