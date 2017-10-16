Сегодня праздник у специалистов, снимающих боль

16 октября профессиональный праздник отмечают специалисты, которые умеют делать так, чтобы люди не чувствовали боль. Правда, только на время хирургических вмешательств. Во Всемирный день анестезиолога съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в Мурманской областной больнице и узнала, как проходит обычный рабочий день у виновников праздника.

Во времена, когда даже лечение зуба сопровождается обезболиванием, трудно встретить человека, не сталкивавшегося с анестезиологами. О значимости труда этих специалистов можно говорить часами. Их основное поле боя – в операционных. За рабочие сутки в областной больнице проводят более 70 хирургических вмешательств. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» застала экстренный случай - разрыв межжелудочковой перегородки после инфаркта. Оперируют уже 4 часа. Всё это время рядом с пациентом находится врач-анестезиолог.

- Он не уходит, он остается всё время в операционной, - говорит Роман Тарханов, врач анестезиолог-реаниматолог Мурманской областной клинической больницы. - До операции он встречает пациента, устраняет тревогу, чтобы больной не волновался. Во время операции назначается уровень мониторинга, который необходим при данной операции.

При таком графике - по три-четыре операции в день, неудивительно, что профессиональный праздник анестезиологи проводят на рабочем месте. Пациенты поздравляют редко – после операций не до того.

Преданных нашему краю специалистов становится всё меньше. Анестезиологов в Мурманской области, как и многих врачей, не хватает. Укомплектованность больниц составляет 57%. Часто медики вынуждены работать на несколько ставок. Многие не выдерживают такого ритма работы.

- Молодые люди идут в специальность неохотно, но в области действует программа по привлечению анестезиологов, - сказал Александр Петров, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Мурманской области. - Поэтому эти специалисты потихоньку приходят.

Кстати, анестезиологи – одни из тех врачей, которые, несмотря на загруженность, свой профессиональный праздник ценят и непременно поздравляют друг друга, когда выдается несколько свободных минут.