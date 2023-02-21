Губернатор Андрей Чибис поздравил северян с наступающим Днём защитника ОтечестваОколо 120 мероприятий патриотической направленности, посвящённых Дню защитника Отечества, пройдут в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.23 19:30

Сегодня Президент России обратился к Федеральному Собранию с Посланием

Оно продлилось более полутора часов. Последний раз такое событие проходило в апреле 2021 года.

«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, – мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа», отметил Владимир Путин.  

Глава государства затронул широкий круг вопросов: от текущей внешнеполитической ситуации до экономического развития страны. Например, он предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов со сроком обучения от четырёх до шести лет. Переход будет постепенным. Так же Владимир Владимирович предлагает запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Часть оплаты будет брать на себя государство. Что касается участников спецоперации и их семей, то в России появится специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная поддержка близких родственников бойцов. Кроме этого, Владимир Путин предлагает раз в полгода выделять каждому из бойцов по двухнедельному отпуску без учёта времени на дорогу. Не забыл президент упомянуть сферы науки, IT и промышленности, логистики, в том числе Севморпуть.

Послание главы государства в Гостином дворе Москвы слушали и представители нашего региона. Вот как они прокомментировали предложения Владимира Путина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Решение в системе образования, соцподдержки и экономики дадут толчок в развитии. Сигнал дан и бизнесу. Мы с нашими партнёрами продолжим сотрудничество. И будем действовать так, как сказал президент нашей страны».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Предложение создания фонда, который будет координировать помощь участникам СВО. Но мне очень приятно, что у нас по поручению губернатора такой фонд создан ещё в 2022 году. Именно он уже содержит социальный паспорт каждой семьи».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Хорошие руки». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители посёлка Мурмаши с марта начнут получать отдельные счета за электроэнергию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 82 копейки, евро укрепляется почти 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика