Сегодня Президент России обратился к Федеральному Собранию с Посланием

Оно продлилось более полутора часов. Последний раз такое событие проходило в апреле 2021 года.

«С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, – мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа», отметил Владимир Путин.

Глава государства затронул широкий круг вопросов: от текущей внешнеполитической ситуации до экономического развития страны. Например, он предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов со сроком обучения от четырёх до шести лет. Переход будет постепенным. Так же Владимир Владимирович предлагает запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Часть оплаты будет брать на себя государство. Что касается участников спецоперации и их семей, то в России появится специальный государственный фонд, задачей которого станет адресная поддержка близких родственников бойцов. Кроме этого, Владимир Путин предлагает раз в полгода выделять каждому из бойцов по двухнедельному отпуску без учёта времени на дорогу. Не забыл президент упомянуть сферы науки, IT и промышленности, логистики, в том числе Севморпуть.

Послание главы государства в Гостином дворе Москвы слушали и представители нашего региона. Вот как они прокомментировали предложения Владимира Путина.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Решение в системе образования, соцподдержки и экономики дадут толчок в развитии. Сигнал дан и бизнесу. Мы с нашими партнёрами продолжим сотрудничество. И будем действовать так, как сказал президент нашей страны».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Предложение создания фонда, который будет координировать помощь участникам СВО. Но мне очень приятно, что у нас по поручению губернатора такой фонд создан ещё в 2022 году. Именно он уже содержит социальный паспорт каждой семьи».