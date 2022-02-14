Сегодня северяне отмечают День святого Валентина

День святого Валентина – относительно новый праздник для россиян, который, тем не менее, пользуется определённой популярностью у молодёжи. В честь Дня всех влюблённых мы спросили мурманчан и служителей Русской православной церкви об их отношении к этой дате.

Личность святого Валентина, жившего примерно в III веке н.э., даже сейчас вызывает споры в научных кругах. История знает нескольких личностей с таким именем, однако, только одного первомученика канонизировала как православная, так и католическая церкви. С ним же связывают и День всех влюблённых.

Многие представители старшего поколения считают этот праздник чем-то чуждым и инородным, молодёжь относится к нему более спокойно и дружелюбно, а для большинства – 14 февраля это обычный день.

У русской православной церкви есть свой «день Святого Валентина», правда проходит он 30 июля.

Отец Владимир, секретарь Мурманской метрополии: «Если мы придаём в этот день в это святое значение, вот этому дню - празднику, действительно празднику, как празднику любви – ничего зазорного в этом нет, чтобы дарить друг другу эти замечательные открыточки, которые «валентинки» называют. Мы не противоречим учению православной церкви, обращая своё внимание на святого, в честь которого этот день молодёжью отмечается».

Представители православной церкви также добавили, что верующие могут помолиться в память о святом. Как видите, лейтмотив 14 февраля – это чистые взаимные чувства, лишённые какой-либо пошлости. А потому, если вы, ваши родные, друзья и коллеги не видят в валентинках ничего дурного, то можете смело их радовать маленькими подарками!