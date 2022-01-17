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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.22 19:30

Сегодня Следственный комитет России празднует 11-летие со дня образования

Сотрудники этого госоргана ежедневно ведут расследования самых громких уголовных дел. Добиваются правды, несмотря на все трудности следствия.

За 11 лет существования следственного комитета сотрудники регионального ведомства расследовали и раскрывали самые громкие уголовные дела. И они были связаны не только с убийствами. Большое внимание специалисты уделяют борьбе с коррупцией.

За годы работы в бюджет страны, организациям и гражданам удалось вернуть более 1 миллиарда рублей. За прошлый год окончено производство более 20 уголовных дел по этой направленности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За это время Следственный комитет и следственное управление по Мурманской области доказало свою эффективность и профессионализм. Андрей Александрович рассказал уже о тех уникальных расследованиях, которые привели к восстановлению справедливости и заслужено наказали тех преступников, которые совершили ужасные и тяжелые преступления».

Региональные следователи-криминалисты из года в год входят в десятку лучших по стране. Например, благодаря профессионализму и работе с современным оборудованием, недавно удалось раскрыть тяжкое преступление, совершенное более 20 лет назад.

Андрей Ефремов, руководитель СУ СК России по Мурманской области: «В этот знаменательный день я хочу пожелать сотрудникам и ветеранам органов следствия, и, конечно же, тем, кто несёт свою службу непосредственно на местах происшествия, работают с людьми – выдержки, профессионального роста, успехов и крепкого здоровья».

В честь профессионального праздника лучших сотрудников ведомства наградили заслуженными медалями и грамотами за успешную работу. Однако, по мнению самих следователей, высшая оценка их трудов – это доверие людей.

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